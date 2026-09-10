В ЕР предложили рассмотреть доступность льготных образовательных кредитов

«Ведомости» подсчитали, что средняя цена платного обучения в 50 крупнейших государственных столичных вузах (30 московских и 20 петербургских) составила в 2025/26 г. 484 000 руб. за год. По данным Росстата, поступить в основные институты и университеты на платное обучение могли себе позволить 46% россиян. В Минобрнауки сообщили, что расширить возможности поступления позволяют образовательные кредиты – они предоставляются обучающимся по востребованным правительством специальностям, которые обеспечивают технологический суверенитет. Согласно условиям, от заемщика не требуется обеспечение, ставка составляет 3% годовых, а срок возврата – до 15 лет.