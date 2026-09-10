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Главная / Общество /

В ЕР предложили рассмотреть доступность льготных образовательных кредитов

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Перечень специальностей, дающих студентам право на льготный образовательный кредит, необходимо расширить и регулярно обновлять с учетом изменений в экономике и на рынке труда. Об этом ТАСС заявил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

По его словам, с 2026 г. действует новый порядок предоставления таких кредитов, в рамках которого приоритет отдан направлениям, связанным с кадровыми потребностями страны. При этом из программы исключены экономика, управление и креативные индустрии, несмотря на востребованность этих сфер среди абитуриентов и работодателей.

Исаев считает, что список следует пересматривать на регулярной основе, чтобы включать направления, потребность в специалистах по которым растет. При определении доступности поддержки, отметил он, также важно учитывать финансовые возможности семей в разных регионах. Льготное финансирование, по мнению замруководителя ЕР, позволяет распределить расходы на период обучения и снизить единовременную нагрузку на семейный бюджет.

«Ведомости» подсчитали, что средняя цена платного обучения в 50 крупнейших государственных столичных вузах (30 московских и 20 петербургских) составила в 2025/26 г. 484 000 руб. за год. По данным Росстата, поступить в основные институты и университеты на платное обучение могли себе позволить 46% россиян. В Минобрнауки сообщили, что расширить возможности поступления позволяют образовательные кредиты – они предоставляются обучающимся по востребованным правительством специальностям, которые обеспечивают технологический суверенитет. Согласно условиям, от заемщика не требуется обеспечение, ставка составляет 3% годовых, а срок возврата – до 15 лет.

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