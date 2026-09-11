В России запустили линию психологической помощи «Школа доверия» для подростков

В России запустили линию психологической помощи «Школа доверия» для подростковЧерез нее ученики и их родители смогут сообщать о буллинге
В России начала действовать круглосуточная линия психологической помощи «Школа доверия», сообщили в Минпросвещения РФ.
Обращаться на линию по поводу психологических проблем или случаев буллинга могут как сами школьники, так и их родители и учителя. Для получения помощи обратиться можно по номеру 8-800-707-02-01.
«Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В день запуска «Школы доверия» министр лично ответил на один из поступивших звонков. Ведомство сообщило, что девочка рассказала о ситуации с буллингом в школе. Министр взял на контроль случай школьницы, заявили в министерстве.
Понятие «буллинг» в русском языке означает слово «травля». Это действие в виде запугивания, притеснения, жестокого обращения, систематическое и намеренное причинение вреда одному или нескольким людям.
Последние годы в России участились случаи нападения на школы со стороны учеников. Нередко нападавшие школьники до этого сталкивались с буллингом со стороны сверстников. В Общественной палате в феврале призывали переводить в спецучреждения школьников, систематически занимающихся буллингом.