В России запустили линию психологической помощи «Школа доверия» для подростков

«Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В день запуска «Школы доверия» министр лично ответил на один из поступивших звонков. Ведомство сообщило, что девочка рассказала о ситуации с буллингом в школе. Министр взял на контроль случай школьницы, заявили в министерстве.