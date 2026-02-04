Газета
Главная / Общество /

ОП призвала переводить школьников в спецучреждения за буллинг

Ведомости

Школьников, систематически занимающихся буллингом, необходимо отправлять в специальные учреждения. Об этом первый зампредседателя комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил «РИА Новости».

По его мнению, проблема буллинга требует комплексного подхода, включающего усиление социальной рекламы, повышение ответственности педагогов и формирование нетерпимого отношения к травле среди самих учеников.

«Ученики должны понимать, что это недопустимо. А если кто-то не способен понять, значит, ему это должны объяснять в других учреждениях», – отметил Гаспарян, подчеркнув, что такая мера должна применяться к наиболее сложным случаям.

3 февраля сразу в двух регионах России произошло нападение учеников на сверстников. В гимназии №16 в Уфе девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата. Предварительно, он несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Мэр города Ратмир Мавлиев сообщал, что подростка обижали сверстники. Молодого человека задержали.

Вместе с тем в школе №4 Кодинска Красноярского края семиклассница ранила сверстницу ножом после конфликта с учителем. По предварительным данным, сначала 14-летняя девочка попыталась напасть на преподавателя, но ей помешали одноклассники. Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили после осмотра. Напавшую отправили в изолятор временного содержания (ИВС).

