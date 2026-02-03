Что известно о стрельбе в уфимской гимназии

По информации МВД Башкирии, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полицейского управления по Уфе примерно в 11:00 по местному времени (9:00 мск). В гимназию оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. В учебное учреждение также приехал министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Александр Воронежский. Предварительно, ученик прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.