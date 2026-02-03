Что известно о стрельбе в уфимской гимназии

Что известно о стрельбе в уфимской гимназииДевятикласник открыл огонь по учителю из травматического оружия
Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 в Уфе, сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров. Обошлось без пострадавших, подросток задержан.
«Ведомости» собрали информацию о случившемся, известную на данный момент.
По информации МВД Башкирии, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полицейского управления по Уфе примерно в 11:00 по местному времени (9:00 мск). В гимназию оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. В учебное учреждение также приехал министр внутренних дел по республике генерал-майор полиции Александр Воронежский. Предварительно, ученик прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.
Telegram-канал Mash сообщает, что подросток использовал пневматическую винтовку Crosman AK1. Отмечается, что 3 февраля у девятиклассника должен был состояться «серьезный разговор с классным руководителем». Молодой человек не явился на первые два урока и опоздал на третий.
По данным Telegram-канала Shot, учеников 1, 5 и 9 классов успели эвакуировать в подвал. Дороги к учебному заведению перекрыты полицией. Shot также пишет, что перед нападением школьник опубликовал в соцсетях фото с оружием.
Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Башкортостану сообщило, что по факту случившегося в гимназии в Уфе возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и о халатности. На место выехали руководство управления, следователи и следователи-криминалисты СК. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств ЧП.