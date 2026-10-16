В КПРФ определили ответственных за работу в регионах

В тех территориях, где от КПРФ депутаты не смогли избраться по округам или спискам, ответственными за работу с избирателями стали в основном участники федеральной «пятнашки». «На усиление пойдут те, кто прошел», – сказал «Ведомостям» первый заместитель главы партийной фракции Николай Коломейцев. Сам он курирует восемь регионов (в том числе и с другими депутатами), включая родную Ростовскую область, Крым, Севастополь, ДНР и ЛНР. «Я с ними работал всегда. Это же приграничная территория с Ростовской областью. Мы с ними работали и до 2014 г., и после», – отметил Коломейцев. Херсонская и Запорожская области, как и Севастополь тоже, отведены Анжелике Глазковой, избранной от новых территорий.