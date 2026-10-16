В КПРФ определили ответственных за работу в регионах

В КПРФ определили ответственных за работу в регионахПартия закрепит депутатов и за теми территориями, где у нее нет представителей в Госдуме
КПРФ распределила ответственность за работу с регионами среди депутатов думской фракции. Все субъекты будут курировать избиравшиеся в составе федеральной части списка (в ней было 15 кандидатов) – от лидера партии Геннадия Зюганова до Алексея Куринного. Есть два исключения – глава Хакасии Валентин Коновалов, отказавшийся от мандата, и глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, избравшийся по Тольяттинскому округу в Самарской области. За этот регион он и будет отвечать вместе с председателем комитета по вопросам семьи Ниной Останиной. Она прошла в Госдуму по списку от региональной группы, включавшей Оренбургскую, Самарскую и Ульяновскую области. Все эти субъекты вошли в сферу ответственности Останиной.
Другие депутаты, избранные по округам и по спискам в регионах, также будут курировать свои территории. Например, Роман Лябихов – Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области, Анатолий Локоть – Новосибирскую и Кемеровскую, Ксения Айтакова – Пермский край и Удмуртию, Иван Бабич – Красноярский край, Хакасию, Томскую область и ЯНАО.
Некоторые субъекты с избранными депутатами получили по два куратора. В частности, за Московскую область отвечают глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин и Борис Иванюженков, который прошел по этому региону. За Новосибирскую вместе с Локотем – глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, который родился в этом субъекте и долгое время был с ним связан, в том числе представлял в Госдуме.
В тех территориях, где от КПРФ депутаты не смогли избраться по округам или спискам, ответственными за работу с избирателями стали в основном участники федеральной «пятнашки». «На усиление пойдут те, кто прошел», – сказал «Ведомостям» первый заместитель главы партийной фракции Николай Коломейцев. Сам он курирует восемь регионов (в том числе и с другими депутатами), включая родную Ростовскую область, Крым, Севастополь, ДНР и ЛНР. «Я с ними работал всегда. Это же приграничная территория с Ростовской областью. Мы с ними работали и до 2014 г., и после», – отметил Коломейцев. Херсонская и Запорожская области, как и Севастополь тоже, отведены Анжелике Глазковой, избранной от новых территорий.
Знаковые, большие регионы традиционно закреплены за руководством партии, сообщил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Москву курируют восемь депутатов – в том числе Зюганов, сам Афонин, Дмитрий Новиков, Казбек Тайсаев и др. Лидер коммунистов возглавляет список ответственных от партии и в двух других городах федерального значения – Санкт-Петербурге и Севастополе (наряду с Коломейцевым и Глазковой).
Зюганов курирует Севастополь с момента его вхождения в состав Российской Федерации, уточнил Афонин. «Это знаковый город русской славы, и там воевал папа Геннадия Андреевича – был смертельно ранен, но выжил», – добавил он.
В Москве у многих руководителей партии есть приемные, как и у первого зампреда комитета по финрынку, избранного по списку от столицы, отметил собеседник, поэтому такое кураторство привычно и объяснимо. Афонин, помимо Москвы, отвечает за Татарстан и Приморье. На Дальнем Востоке от КПРФ не переизбрался Алексей Корниенко (Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Магаданская область и ЕАО), за этими регионами закреплены депутаты федеральной «пятнашки». Помимо Афонина это Харитонов, Мария Дробот и Куринный.
Еще один депутат восьмого созыва, не прошедший в девятый, – Мария Прусакова. Она избиралась в том числе от Алтайского края и Республики Алтай. Эти регионы будет курировать член комитета по уголовному и административному законодательству, в 1990-х – первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков. Ряд депутатов заксобрания Алтайского края от КПРФ и их помощники в последний год стали фигурантами уголовных дел, некоторые из них задерживались. «Вы знаете, [что необходима] защита наших товарищей в Алтайском крае против преследования, [Синельщиков] как юрист большую работу проводит», – подчеркнул Афонин.
Решение по кураторству всех регионов было «выверено» и согласовано с региональными партийными организациями, отметил первый зампред ЦК КПРФ. Сейчас ключевая задача, по его словам, – наладить работу депутатских приемных и работу с избирателями. Для этого нужно заново трудоустроить помощников непрошедших в Госдуму парламентариев, которые будут вести прием на постоянной основе. В том числе лимиты соизмеряются с возможностями фракций в региональных парламентах, говорит Афонин. Но нет ни одного субъекта, где у коммунистов не будет ответственного за работу с избирателями депутата, уточняет он.