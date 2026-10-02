Только в КПРФ выразили недовольство результатами выборов, но не сильно

Только в КПРФ выразили недовольство результатами выборов, но не сильноКоммунисты не смогут подорвать легитимность выборов, но и не возмущаться не могут, говорят эксперты
КПРФ стала единственной парламентской партией, которая публично не соглашается с результатами думских выборов в некоторых субъектах. Более решительно себя ведут региональные отделения, руководители партии – сдержаннее, но все равно говорили на эту тему и в парламенте, и на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Ремонта требует вся избирательная система», – заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков на первом заседании Госдумы. По его словам, партия считает официальные результаты заниженными и раскритиковал организацию голосования. Например, говоря о ДЭГе, он упомянул, что в Республике Алтай на обычных участках КПРФ получила 38% и опередила «Единую Россию» (ЕР), тогда как среди проголосовавших в ДЭГе у ЕР оказалось 60%. В Алтайском крае, по словам Новикова, результат КПРФ на участках составил 25% против 12% по ДЭГу. Похожие различия были в Карелии, Марий Эл, Архангельской, Калужской, Костромской областях и Москве, сообщил он.
Лидер коммунистов Геннадий Зюганов на заседании Центризбиркома 25 сентября заявил, что результаты КПРФ на Северном Кавказе «не умещаются ни в какие рамки». «В Дагестане никогда не может быть того результата, который написали в протоколах: КПРФ получила 2,45%. В Ингушетии еще хуже», – возмутился Зюганов. Он также усомнился в результате КПРФ в ЛНР.
Зюганов пожаловался и Путину 28 сентября. Глава государства поддержал предложение коммуниста о создании специальной комиссии для проверки результатов выборов в отдельных субъектах. «Правда, как мне сейчас председатель ЦИК доложила, официальных протестов со стороны КПРФ не было. Если тем не менее озабоченности есть, нужно конечно, это посмотреть повнимательнее в рамках какой-то специально созданной комиссии либо с помощью других инструментов. Мы посмотрим обязательно», – сказал Путин.
При этом президиум ЦК КПРФ 29 сентября прошел в спокойной обстановке, рассказал источник, близкий к партии: в основном выступавшие отчитывались о достигнутых успехах. А член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин в 2026 г. впервые не приложил к протоколу об итогах голосования особое мнение. Например, в 2011 г., 2016 г. и 2021 г. Колюшин пользовался этой возможностью. На вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, связано ли отсутствие его особого мнения с тем, что «все в порядке», он лишь сказал: «Все в порядке лишь на кладбище». Фракция КПРФ в девятом созыве сократилась с 57 до 37 депутатов.
Среди лидеров других партий критику организации выборов позволил себе лишь вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Он заявил, что трехдневное голосование неудобно тем, что за ним сложно наблюдать. Впрочем, результаты выборов партия признает. «Куда деваться?» – ответил Даванков на подобный вопрос 23 сентября.
Возмущение в регионах
Региональные отделения КПРФ более четко выражают свою позицию. Например, в ХМАО представитель партии в региональном избиркоме с правом решающего голоса Владимир Мирский проголосовал против утверждения итогов выборов в Госдуму и приложил к протоколу особое мнение. Он заявил о нарушениях на 200 из 728 участков.
В Новгородской области обком КПРФ 25 сентября также заявил о непризнании объявленных результатов. В связи с этим новгородские коммунисты планируют провести серию публичных акций протеста. Основные претензии коммунистов касались ДЭГа: партия сообщала о проблемах с доступом к видеонаблюдению и ставила под сомнение корректность работы этой системы голосования.
В Воронежской области претензии у партии возникли еще в ходе голосования. Региональное отделение сообщало, что к работе на участках не допустили 481 наблюдателя КПРФ, в том числе 349 в самом Воронеже. По версии партии, причиной стал недостаток в документах – отсутствие даты рядом с подписью кандидата. Представитель Курганского отделения КПРФ в облизбиркоме Александр Михайлов оформил особое мнение, которое было приложено к итоговому протоколу.
О готовности оспаривать результаты заявил и кандидат от КПРФ Михаил Матвеев. По словам Матвеева, юристы уже работают над обжалованием результатов в Промышленном одномандатном округе. Уверены, что избиратели нас и программу победы КПРФ поддержали и продолжим работу в этом направлении, – сказал «Ведомостям» руководитель столичного отделения Виктор Царихин, который в Госдуму не прошел.
«Делегитимировать выборы коммунистам никто не даст. Но и не реагировать они не могут. Если не замечать это, то региональные отделения могут просто взбунтоваться», – сказал «Ведомостям» политолог Константин Калачев. Поэтому руководство КПРФ делает и будет делать заявления о необходимости пересмотра результата в отдельных случаях, отмечает он.
Представители других партий понимают, что если начнут настолько же «жестко» себя вести по отношению к избирательной системе, то на следующих выборах у них просто не будет [желаемых] результатов, продолжает политолог Дмитрий Еловский . «КПРФ выигрывает на своей оппозиционности, получает результат на этом», – полагает он. Но в случае обжалования результатов максимум, что может произойти, – это пересчет голосов на конкретных участках, добавил Еловский.