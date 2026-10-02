Только в КПРФ выразили недовольство результатами выборов, но не сильно

При этом президиум ЦК КПРФ 29 сентября прошел в спокойной обстановке, рассказал источник, близкий к партии: в основном выступавшие отчитывались о достигнутых успехах. А член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин в 2026 г. впервые не приложил к протоколу об итогах голосования особое мнение. Например, в 2011 г., 2016 г. и 2021 г. Колюшин пользовался этой возможностью. На вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, связано ли отсутствие его особого мнения с тем, что «все в порядке», он лишь сказал: «Все в порядке лишь на кладбище». Фракция КПРФ в девятом созыве сократилась с 57 до 37 депутатов.