Российский рынок акций стремится завершить неделю ростом
По состоянию на 12:00 мск 16 октября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,82% и составил 2406,47. Индекс РТС вырос на 0,82% и составил 905,07.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
В аутсайдерах торгов оказались:
«Группа Аренадата» – 95,32 руб. (-2,20%)
«Газпром нефть» – 563,70 руб. (-1,42%)
ГК «Базис» – 123,50 руб. (-1,27%)
«Циан» – 670 руб. (-0,98%)
«Алроса» – 19,87 руб. (-0,90%)
Общий объем торгов составил 20,64 млрд руб.