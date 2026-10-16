В Шебекине беспилотник атаковал автобус: пострадали четыре женщины

Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу. У одной женщины диагностирована незавершенная ампутация ноги. Ее состояние оценивается как тяжелое. Еще одна пострадавшая получила мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног, у третьей предварительно выявили акубаротравму. Четвертая пострадавшая получила осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеча. Она продолжит лечение амбулаторно.