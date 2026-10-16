В Шебекине беспилотник атаковал автобус: пострадали четыре женщины
В городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал рейсовый автобус. По предварительным данным, пострадали четыре женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии, сообщил региональный оперативный штаб.
Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу. У одной женщины диагностирована незавершенная ампутация ноги. Ее состояние оценивается как тяжелое. Еще одна пострадавшая получила мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног, у третьей предварительно выявили акубаротравму. Четвертая пострадавшая получила осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеча. Она продолжит лечение амбулаторно.
13 октября в Шебекино при атаке беспилотника на легковой автомобиль пострадал 16-летний подросток. По данным регионального оперштаба, он получил ранение грудной клетки и находился в крайне тяжелом состоянии. Еще один мужчина получил ранения живота и ноги.
Ранее в тот же день беспилотники атаковали три предприятия в Шебекинском округе. При ударе FPV-дрона по автомобилю в Шебекине мужчина получил осколочные ранения рук, грудной клетки и живота.