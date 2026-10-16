Азербайджан намерен возобновить закупки газа у «Газпрома»
Азербайджан вновь намерен закупать газ у «Газпрома». Об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров в ходе Российской энергетической недели (РЭН-2026).
«Можем с гордостью сказать, что наше сотрудничество с таким гигантом, как «Газпром», – это очень правильный пример, потому что, наверное, SOCAR – это единственная компания в мире, которая сначала покупала газ у «Газпрома», потом поставляла газ «Газпрому», сейчас опять хотим покупать газ», – сказал Насиров (цитата по ИС «Вести»).
25 сентября стало известно, что группа «Газпром» в первом полугодии 2026 г. увеличила трубопроводные поставки российского газа в страны ближнего зарубежья на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Основным фактором роста стало увеличение продаж газа в Казахстан.