Лукашенко призвал развивать в Белоруссии народное ополчение
В Белоруссии необходимо развивать сеть отрядов народного ополчения. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе визита на учебно-тренировочные занятия одного из таких отрядов в Верхнедвинском районе, пишет «БелТА».
По его словам, народное ополчение должно базироваться в определенных деревнях в сельском совете.
«У вас одно подразделение, хорошее подразделение. Но этого мало. И надо нам расширяться. Надо где-то еще создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой», – сказал Лукашенко.
Лидер республики напомнил, что поручил руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в народное ополчение людей, умеющих обращаться с оружием. Народное ополчение нужно, чтобы в случае военного времени люди могли защитить себя, свою семью и населенный пункт, подчеркнул Лукашенко.
11 сентября Лукашенко заявил, что намерен продолжить проверки готовности в войсках республики. По его словам, армию «надо встряхнуть». Лукашенко обещал проверить всех «вплоть до мобилизации». В ходе проверок применяется опыт современных военных конфликтов. Лидер Белоруссии говорил, что страна готовится к войне, чтобы ее не было.