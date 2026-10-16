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Лукашенко призвал развивать в Белоруссии народное ополчение

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Белоруссии необходимо развивать сеть отрядов народного ополчения. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе визита на учебно-тренировочные занятия одного из таких отрядов в Верхнедвинском районе, пишет «БелТА».

По его словам, народное ополчение должно базироваться в определенных деревнях в сельском совете.

«У вас одно подразделение, хорошее подразделение. Но этого мало. И надо нам расширяться. Надо где-то еще создавать такие базовые отряды. Они должны быть связаны между собой», – сказал Лукашенко.

Лидер республики напомнил, что поручил руководителю Белорусского общества охотников и рыболовов Игорю Шуневичу привлекать в народное ополчение людей, умеющих обращаться с оружием. Народное ополчение нужно, чтобы в случае военного времени люди могли защитить себя, свою семью и населенный пункт, подчеркнул Лукашенко.

11 сентября Лукашенко заявил, что намерен продолжить проверки готовности в войсках республики. По его словам, армию «надо встряхнуть». Лукашенко обещал проверить всех «вплоть до мобилизации». В ходе проверок применяется опыт современных военных конфликтов. Лидер Белоруссии говорил, что страна готовится к войне, чтобы ее не было.

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