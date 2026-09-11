Лукашенко пообещал «встряхнуть» армию вплоть до мобилизации

Лукашенко отметил, что сейчас по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду. Ранее проверялись танковые и мотострелковые подразделения. По его словам, в ходе проверок применяется опыт современных военных конфликтов. Лидер Белоруссии также добавил, что страна готовится к войне, чтобы ее не было.