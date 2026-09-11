Лукашенко пообещал «встряхнуть» армию вплоть до мобилизации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен продолжить проверки готовности в войсках республики. Его слова приводит «БелТА».
«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», – сказал глава государства в ходе общения с прессой на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский.
Лукашенко отметил, что сейчас по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду. Ранее проверялись танковые и мотострелковые подразделения. По его словам, в ходе проверок применяется опыт современных военных конфликтов. Лидер Белоруссии также добавил, что страна готовится к войне, чтобы ее не было.
В конце июня политический обозреватель Хоакин Флорес в тексте для издания Strategic Culture заявлял, что Запад, вероятно, продолжит создавать скрытые угрозы безопасности России и Белоруссии, в том числе в районе Калининградской области. 1 апреля Лукашенко заявил, что в случае войны Белоруссия сможет нарастить численность армии до полумиллиона.