SC: западные страны продолжат скрытно угрожать безопасности РФ и Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Будриса суицидальной паранойей. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил антироссийские заявления, прозвучавшие со стороны представителей стран Балтии, с «лаем мосек». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявление Будриса об атаке НАТО на Калининград – это заявление на грани безумия. Песков выразил сожаление, что прибалтийские страны «маниакально антироссийские». По его словам, это «застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможности делать то, что в интересах этих стран».