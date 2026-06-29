SC: западные страны продолжат скрытно угрожать безопасности РФ и Белоруссии
Западные страны, вероятно, продолжат создавать скрытые угрозы безопасности России и Белоруссии, в том числе в районе Калининградской области. Об этом заявил политический обозреватель Хоакин Флорес в тексте для издания Strategic Culture.
По его словам, острые угрозы будут создаваться, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ. По оценке автора, несмотря на жесткую риторику европейских стран, Евросоюз не готов к прямому военному столкновению с Россией. В статье утверждается, что в этих условиях европейские государства могут сделать ставку на затягивание конфликта посредством провокаций в приграничных районах.
18 мая министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью Neue Zurcher Zeitung (NZZ) заявил, что у НАТО есть возможности для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде при необходимости. Рассуждая о безопасности стран Прибалтики, министр сказал, что альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Будриса суицидальной паранойей. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил антироссийские заявления, прозвучавшие со стороны представителей стран Балтии, с «лаем мосек». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявление Будриса об атаке НАТО на Калининград – это заявление на грани безумия. Песков выразил сожаление, что прибалтийские страны «маниакально антироссийские». По его словам, это «застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможности делать то, что в интересах этих стран».