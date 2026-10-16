Посадку на «Сапсаны» по биометрии планируют запустить в I полугодии 2027 года
Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан» смогут проходить на посадку с помощью биометрии в первой половине 2027 г. Об этом заявили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.
Сервис посадки на поезд по биометрии внедряют поэтапно, расширяя перечень доступных направлений. В настоящее время воспользоваться этой возможностью можно на пяти маршрутах: Москва – Нижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома, Нижний Новгород – Киров и Нижний Новгород – Иваново.
В аппарате Григоренко подчеркнули, что биометрическая идентификация остается добровольной. Пассажиры смогут самостоятельно выбирать, пользоваться ли новым способом подтверждения личности при посадке.
8 октября замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин заявил, что еще пять аэропортов в России изъявили желание подключиться к биометрической системе и запустить посадку пассажиров на самолеты по биометрии. По его словам, Минтранс также рассчитывает расширить использование биометрии на железной дороге, в том числе на скоростных поездах.
19 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, ее региональных сегментов и платформы Max для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.
С 1 июня в аэропортах «Пулково» и «Шереметьево» на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой пассажиры получили возможность проходить регистрацию на рейс и посадку с помощью биометрии. Пассажир вправе самостоятельно выбрать способ прохода на рейс – по паспорту либо с использованием биометрии.