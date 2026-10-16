Посадку на «Сапсаны» по биометрии планируют запустить в I полугодии 2027 года

8 октября замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин заявил, что еще пять аэропортов в России изъявили желание подключиться к биометрической системе и запустить посадку пассажиров на самолеты по биометрии. По его словам, Минтранс также рассчитывает расширить использование биометрии на железной дороге, в том числе на скоростных поездах.