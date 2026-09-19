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Путин поручил рассмотреть биометрию и Мax для безналичной оплаты проезда

Ася Султанова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об использовании единой биометрической системы, ее региональных сегментов и платформы Max для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства поставил задачу правительству РФ совместно с профильными комиссиями Госсовета и региональными властями. Как говорится в документе, доклад должен быть представлен до 25 декабря, далее – раз в полгода.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что система оплаты проезда по биометрии в наземном городском транспорте и на всех станциях МЦД заработает в 2026 г. Система оплаты по биометрии – с использованием распознавания лица – уже действует в московском метро и на Московском центральном кольце (МЦК). 9 декабря сообщалось, что сервис стал доступен на всех станциях подземки и МЦК.

Член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева 1 августа сообщила «РИА Новости», что билеты на транспорт можно будет покупать при помощи ЕБС с 1 сентября. Это возможно там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы.

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