Путин поручил рассмотреть биометрию и Мax для безналичной оплаты проезда

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что система оплаты проезда по биометрии в наземном городском транспорте и на всех станциях МЦД заработает в 2026 г. Система оплаты по биометрии – с использованием распознавания лица – уже действует в московском метро и на Московском центральном кольце (МЦК). 9 декабря сообщалось, что сервис стал доступен на всех станциях подземки и МЦК.