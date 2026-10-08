Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,750%MGTS1 466+1,52%BRZL1 148+0,35%IMOEX2 317,52-0,85%RTSI854,06-0,85%RGBI110,78-0,35%RGBITR762,04-0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Еще пять аэропортов в России хотят запустить посадку по биометрии

Татьяна Мозолевская
Александр Демьянчук / ТАСС
Александр Демьянчук / ТАСС

Еще пять аэропортов в России изъявили желание подключиться к биометрической системе и запустить посадку пассажиров на самолеты по биометрии. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на форуме «Цифровые решения».

«Мы планируем масштабировать и расширять количество аэропортов. Уже пять аэропортов изъявили желание подключиться к системе и начать работать в этом сегменте», – сказал Потешкин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Минтранс также рассчитывает расширить использование биометрии на железной дороге, в том числе на скоростных поездах.

С 1 июня в аэропортах «Пулково» и «Шереметьево» на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой пассажиры получили возможность проходить регистрацию на рейс и посадку с помощью биометрии. Пассажир вправе самостоятельно выбрать способ прохода на рейс – по паспорту либо с использованием биометрии. Применение цифровых сервисов носит добровольный характер.

Читайте также:VisionLabs разработал решения для регистрации на внутренние рейсы по биометрии
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь