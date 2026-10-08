Еще пять аэропортов в России хотят запустить посадку по биометрии
Еще пять аэропортов в России изъявили желание подключиться к биометрической системе и запустить посадку пассажиров на самолеты по биометрии. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на форуме «Цифровые решения».
«Мы планируем масштабировать и расширять количество аэропортов. Уже пять аэропортов изъявили желание подключиться к системе и начать работать в этом сегменте», – сказал Потешкин (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Минтранс также рассчитывает расширить использование биометрии на железной дороге, в том числе на скоростных поездах.
С 1 июня в аэропортах «Пулково» и «Шереметьево» на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой пассажиры получили возможность проходить регистрацию на рейс и посадку с помощью биометрии. Пассажир вправе самостоятельно выбрать способ прохода на рейс – по паспорту либо с использованием биометрии. Применение цифровых сервисов носит добровольный характер.