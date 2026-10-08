Еще пять аэропортов в России хотят запустить посадку по биометрии

С 1 июня в аэропортах «Пулково» и «Шереметьево» на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Санкт-Петербургом и Москвой пассажиры получили возможность проходить регистрацию на рейс и посадку с помощью биометрии. Пассажир вправе самостоятельно выбрать способ прохода на рейс – по паспорту либо с использованием биометрии. Применение цифровых сервисов носит добровольный характер.