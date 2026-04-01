VisionLabs разработал решения для регистрации на внутренние рейсы по биометрии

VisionLabs разработал решения для регистрации на внутренние рейсы по биометрииКомпания внедрила систему в аэропортах в восьми странах и хочет внедрять еще
В 2025 г. российский разработчик систем распознавания VisionLabs внедрил биометрические арки для регистрации багажа «по лицу» и для автоматизированного паспортного контроля в восьми международных аэропортах. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков.
Такие арки уже появились в международных аэропортах на Сейшелах, Шри-Ланке, Мальдивах, Сент-Китсе и Невисе, в Того и Кувейте. Еще одну страну в компании не раскрыли.
Биометрическая арка – это физическая рамка, внутри которой установлен локальный сервер или вычислительный модуль, система распознавания лиц, которые подключены к центральной системе, где хранится база лиц, пояснил Марков.
«База лиц формируется следующим образом: человек заранее регистрируется через сайт или мобильное приложение, загружает фото лица и паспортные данные, проходит eKYC – проверку личности. Эти данные попадают в центральную систему, по сути, государственную CRM, а оттуда в миграционную систему. Перед прилетом данные синхронизируются с арками в аэропорту», – рассказывает он.
По словам Маркова, общее количество таких арок в международных проектах составляет около сотни, 15 из них установлены в аэропортах Сейшел и Сент-Китса и Невиса. Стоимость одного устройства составляет от $20 000 до $50 000, уточнил он. В 2026 г. проект планируется расширить еще на 10 стран.
Эксперименты в «Шереметьево»
Марков рассказал, что VisionLabs работает над экспериментальным проектом по внедрению биометрии в «Шереметьево». Он должен помочь с использованием технологии распознавания лиц для регистрации и посадки в самолет на внутренних рейсах без использования паспорта.
Представитель «Шереметьево» рассказал «Ведомостям», что 30 марта в аэропорту завершили разработку технической и функциональной архитектуры биометрической системы для прохождения предполетного контроля. Далее планируется оснастить терминал «B» необходимым оборудованием и начать пусконаладочные работы, уточнил собеседник.
Система позволит пассажирам проходить предполетные процедуры с использованием подтвержденных биометрических данных без предъявления паспорта и посадочного талона. Проход на борт воздушного судна без предъявления паспорта станет возможным с 1 июня 2026 г., сообщали ранее в аэропорту. Запуск пилотного проекта планируется на рейсах «Аэрофлота» «Шереметьево» – «Пулково» – «Шереметьево».
Биометрия в цифрах
По данным консалтинговой компании 360iresearch, рынок биометрического оборудования для аэропортов уже сформирован и его объем в 2026 г. оценивается в $2,8 млрд и продолжает расти на 15% в год. Этот рынок контролируют пять крупнейших компаний: японская NEC, французские IDEMIA и Thales, швейцарская SITA и Vision-Box.
Последнюю в 2024 г. приобрел испанский разработчик оборудования для автоматизированного пограничного контроля Amadeus за 320 млн евро, что показывает, насколько серьезно авиаотрасль инвестирует в биометрию, добавляет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Вышеперечисленные компании предлагают комплексные платформы: от распознавания лиц до интеграции с пограничным контролем и системами безопасности аэропортов, уточняет технический директор MD Audit Юрий Тюрин.
Для крупных аэропортов с высоким пассажиропотоком такие решения окупаются быстрее, отмечает Кудряшов: биометрические арки ускоряют прохождение контроля на 30–40%. С точки зрения инфраструктуры и цифровой зрелости наиболее готовы крупнейшие авиаузлы с уже внедренными элементами биометрии и автоматизации, говорит Тюрин, – в первую очередь это «Шереметьево» и «Домодедово».
У них есть развитые системы самообслуживания пассажиров, автоматизированные стойки регистрации и опыт интеграции с государственными IT-системами, перечисляет он. Также высокий потенциал у «Пулково», где активно развиваются цифровые сервисы и инфраструктура пассажирских потоков, добавляет собеседник.
«Биометрические арки требуют синхронизации с пограничным контролем, базами данных и процессами безопасности, – говорит Тюрин. – Поэтому внедрение, скорее всего, будет идти поэтапно: сначала пилоты в крупнейших аэропортах, где уже есть цифровая экосистема, а затем масштабирование на другие транспортные узлы».
При этом полностью заменять традиционную процедуру биометрией не следует, считает Кудряшов: иначе биометрические арки превращаются в единую точку отказа и способны парализовать работу аэропорта при любом техническом сбое.