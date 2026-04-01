Дмитрий Марков: «Заработать на биометрии сложно, но можно»

Если попробовать представить идеальную рекламу VisionLabs, получится новогодняя короткометражка: девочка пишет письмо Деду Морозу, отец-космонавт получает сообщение с Земли, заказывает дочери подарок на маркетплейсе и оплачивает покупку лицом – прямо с орбиты. Финальный титр: Powered by VisionLabs. По крайней мере, так ее представляет сам генеральный директор компании Дмитрий Марков. За этой шутливой фантазией, впрочем, скрывается вполне серьезный взгляд на рынок: лучший комплимент для биометрии – когда она перестает быть «технологией ради технологии» и становится такой же естественной, как платеж картой или вход по паролю. О том, за счет чего VisionLabs рассчитывает расти, как развивается биометрия в России и в мире и станут ли россияне чаще улыбаться в магазинах, Марков рассказал в интервью «Ведомостям».