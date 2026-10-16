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Цена акций ВИ.ру на Мосбирже выросла на 5%

Ведомости

По состоянию на 11:30 мск 16 октября цена акций ВИ.ру выросла на 5% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 84,23 руб. Объем торгов составил 147,58 млн руб.

На закрытие торгов 15 октября цена акций ВИ.ру составила 80,19 руб., оборот торгов достиг 103,23 млн руб.

Сегодня компания объявила, что ее выручка за девять месяцев по РСБУ увеличилась до 5,57 млрд руб., это в 10,6 раза больше по сравнению с аналогичным показателем 2025 г.

За последние 12 месяцев цена акций ВИ.ру выросла на 33,1%.

«ВсеИнструменты.ру» – онлайн-гипермаркет для ремонта и строительства, один из крупнейших игроков на российском DIY-рынке (do it yourself – «сделай сам»), основанный в 2006 г. Предлагает 2 млн товаров, имеет свыше 1000 пунктов выдачи и ежедневно отгружает 40 000 заказов. Входит в десятку крупнейших в России онлайн-гипермаркетов, ежемесячный трафик превышает 50 млн посетителей. Компания также выпускает продукцию собственных торговых марок Inforce, Grizzly и Gigant. Контролируют компанию ее основатели Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.

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