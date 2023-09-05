Путин может посетить Дальний Восток в дни ВЭФ

Путин может посетить Дальний Восток в дни ВЭФПомимо участия в пленарной сессии, у президента могут быть и другие мероприятия
Президент России Владимир Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения Восточного экономического форума. Об этом сообщили «Ведомостям» близкие к полпредству в ДФО источники.
Предполагается, что помимо участия в пленарной сессии, у главы государства запланированы и иные мероприятия, в том числе деловые встречи. Собеседник «Ведомостей» не уточнил, планирует ли Путин встретиться с иностранными руководителями.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Путиным. По информации издания, Ким Чен Ын отправится из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток, где и встретится с Путиным. Также есть вероятность, что северокорейский лидер приедет в Москву, но уверенности в этом нет.
The New York Times пишет, что Россия и Северная Корея якобы планируют договориться о сотрудничестве в военной сфере, включая в том числе поставки вооружений.
4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни будет обнародован список приглашенных высокопоставленных иностранных гостей ВЭФ. Он не стал комментировать сообщения о возможном визите Ким Чен Ына. 31 августа Песков сообщил, что КНДР является «важным соседом» для России и что Москва планирует развивать отношения с Пхеньяном и дальше.
В предыдущий раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 г., тогда он встретился с Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран, а также первая поездка северокорейского лидера в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г. Российский президент приезжал в Северную Корею с официальным визитом только один раз – в 2000 г., когда страной руководил отец нынешнего лидера КНДР – Ким Чен Ир.
В этом году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Изначально планировалось, что форум состоится 5-8 сентября. Однако позже даты были изменены в связи «с учетом графиков проведения международных мероприятий», пояснил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. Это стало традицией, а «столицей» ВЭФ был назначен Приморский край, куда приезжали и приезжают российские и зарубежные гости. Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.
В прошлом году форум собрал более 7 000 участников из 68 стран и территорий, включая Россию, В числе участников было около 1 700 представителей бизнеса из 700 компаний. На полях форума было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд руб.
Путин выступил на пленарном заседании форума. Помимо российского президента, в нем приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.