Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума

Путин напомнил, что в рамках форума традиционно обсуждаются актуальные задачи экономического, социального и инфраструктурного развития российского Дальнего Востока, а также аспекты взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, в рамках панельных сессий, пленарного заседания и «круглых столов» форума участники обсудят в том числе перспективы расширения торговой, инвестиционной и научно-технической кооперации, добавил Путин. Помимо этого, участникам необходимо будет определить пути формирования новых логистических цепочек, выработать пути обеспечения продовольственной и экологической безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.