Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Форум утвердился в качестве авторитетного и представительного международного мероприятия, создающего хорошие возможности для прямого, содержательного общения бизнесменов, политиков, общественных деятелей и экспертов из различных стран», – сказано в обращении.
Путин напомнил, что в рамках форума традиционно обсуждаются актуальные задачи экономического, социального и инфраструктурного развития российского Дальнего Востока, а также аспекты взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, в рамках панельных сессий, пленарного заседания и «круглых столов» форума участники обсудят в том числе перспективы расширения торговой, инвестиционной и научно-технической кооперации, добавил Путин. Помимо этого, участникам необходимо будет определить пути формирования новых логистических цепочек, выработать пути обеспечения продовольственной и экологической безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.
Глава государства подчеркнул, что тема форума в этом году «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию» отражает стремление России «к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами».
В этом году ВЭФ пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Изначально планировалось, что форум состоится 5-8 сентября. Однако позже даты были изменены в связи «с учетом графиков проведения международных мероприятий», пояснил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Восточный экономический форум в прошлом году собрал более 7000 участников из 68 стран и территорий, включая Россию, В числе участников было около 1700 представителей бизнеса из 700 компаний. На полях форума было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд руб.
Впервые форум был проведен в 2015 г. Он был организован по указу Путина. Это стало традицией, а «столицей» ВЭФ был назначен Приморский край, куда приезжали и приезжают российские и зарубежные гости. Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.