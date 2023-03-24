Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября

Восточный экономический форум в прошлом году собрал более 7 000 участников из 68 стран и территорий, включая Россию, В числе участников было около 1 700 представителей бизнеса из 700 компаний. На полях форума было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд руб.