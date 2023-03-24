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Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября

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Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 10 по 13 сентября, заявил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября. Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий», – цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда. Изначально планировалось, что форум состоится 5-8 сентября.

По словам Трутнева, в этом году на мероприятии будут обсуждаться перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества.

Восточный экономический форум в прошлом году собрал более 7 000 участников из 68 стран и территорий, включая Россию, В числе участников было около 1 700 представителей бизнеса из 700 компаний. На полях форума было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд руб.

Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу президента России Владимира Путина. Это стало традицией, а «столицей» ВЭФ был назначен Приморский край, куда приезжали и приезжают российские и зарубежные гости.

Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных