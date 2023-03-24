Восточный экономический форум пройдет с 10 по 13 сентября
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет с 10 по 13 сентября, заявил вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Восточный экономический форум состоится с 10 по 13 сентября. Новые даты утверждены с учетом графиков проведения международных мероприятий», – цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда. Изначально планировалось, что форум состоится 5-8 сентября.
По словам Трутнева, в этом году на мероприятии будут обсуждаться перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логистических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества.
Восточный экономический форум в прошлом году собрал более 7 000 участников из 68 стран и территорий, включая Россию, В числе участников было около 1 700 представителей бизнеса из 700 компаний. На полях форума было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд руб.
Восточный экономический форум впервые был проведен в 2015 г. Он был организован по указу президента России Владимира Путина. Это стало традицией, а «столицей» ВЭФ был назначен Приморский край, куда приезжали и приезжают российские и зарубежные гости.
Основной задачей ВЭФ было заявлено укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российских предпринимателей, федеральных, региональных и местных органов власти, всесторонняя экспертная оценка экономического потенциала Дальнего Востока.