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Песков назвал КНДР «важным соседом» для России

Ведомости

Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) является «важным соседом» для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные отношения. Мы имеем в виду развивать их дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш сосед, очень важный сосед в своем регионе. Поэтому эти отношения будут дальше развиваться», – сказал пресс-секретарь.

Сергей Шойгу впервые посещает КНДР в связи с годовщиной окончания войны в Корее

Ожидать от его визита результатов в военной сфере не стоит

25 июля КНДР посетила российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Тогда министр, в частности, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Шойгу отметил, что эта встреча способствует укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств России и КНДР.

В январе сестра лидера КНДР, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с российской армией и народом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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