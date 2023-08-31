Песков назвал КНДР «важным соседом» для России

«Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные отношения. Мы имеем в виду развивать их дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш сосед, очень важный сосед в своем регионе. Поэтому эти отношения будут дальше развиваться», – сказал пресс-секретарь.