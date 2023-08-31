Песков назвал КНДР «важным соседом» для России
Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР) является «важным соседом» для России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные отношения. Мы имеем в виду развивать их дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях. Это наш сосед, очень важный сосед в своем регионе. Поэтому эти отношения будут дальше развиваться», – сказал пресс-секретарь.
25 июля КНДР посетила российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Тогда министр, в частности, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Шойгу отметил, что эта встреча способствует укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств России и КНДР.
В январе сестра лидера КНДР, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР всегда будет «в одном окопе» с российской армией и народом.