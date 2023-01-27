Сестра Ким Чен Ына: КНДР всегда будет в одном окопе с Россией
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) всегда будет «в одном окопе» с российской армией и народом, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство.
«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — заявила она (цит. по «РИА Новости»).
Сестра лидера КНДР подчеркнула, что действия США создают угрозу стратегической безопасности России. По ее словам, Соединенные Штаты, поставляя большое количество вооружений Киеву, «отличились» в стимулировании продолжения нестабильных событий в мире. Ким Ё Чжон убеждена, что военная техника Запада «будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа».
12 июня 2022 г. по случаю Дня России Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путин. В ней лидер КНДР выразил поддержку российскому народу и ее лидеру. Ким Чен Ын также выразил надежду, что сотрудничество России и КНДР будет в будущем укрепляться.