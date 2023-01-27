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Сестра Ким Чен Ына: КНДР всегда будет в одном окопе с Россией

Ведомости

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) всегда будет «в одном окопе» с российской армией и народом, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон, передает Центральное телеграфное агентство.

«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — заявила она (цит. по «РИА Новости»).

Сестра лидера КНДР подчеркнула, что действия США создают угрозу стратегической безопасности России. По ее словам, Соединенные Штаты, поставляя большое количество вооружений Киеву, «отличились» в стимулировании продолжения нестабильных событий в мире. Ким Ё Чжон убеждена, что военная техника Запада «будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа».

12 июня 2022 г. по случаю Дня России Ким Чен Ын отправил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путин. В ней лидер КНДР выразил поддержку российскому народу и ее лидеру. Ким Чен Ын также выразил надежду, что сотрудничество России и КНДР будет в будущем укрепляться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных