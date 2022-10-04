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КНДР поддержала референдумы о присоединении новых регионов к России

Ведомости

КНДР поддержала референдумы, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областях, а также решение российских властей принять эти регионы в состав России. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав», — сказано в сообщении.

В МИД КНДР отметили, что голосование в регионах было проведено в соответствии с Уставом ООН. Кроме того, по мнению северокорейских властей, референдум отражает волю жителей этих субъектов. «Большинство избирателей поддержало вхождение в состав России», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД КНДР Чо Чхоль Су также указал на политику двойных стандартов США. Министр заявил, что Вашингтон использует Совбез ООН, чтобы поддерживать «гегемонистский однополярный мир». Он отметил, что действия США в отношении Югославии, Ирака и Афганистана так и не были поставлены под вопрос в СБ ООН.

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Чо Чхоль Су подчеркнул, что если СБ ООН будет и дальше идти вразрез с Уставом ООН, а также проводить политику двойных стандартов, то ответственность за последствия таких действий будет полностью лежать на организации.

С 23 по 27 сентября в регионах прошло голосование по вопросу вхождения территорий в состав России. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. После этого главы регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять субъекты в состав РФ.

30 сентября Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины договоры о вхождении этих территорий в состав России. Позже Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России этих субъектов, Госдума ратифицировала документы накануне.

Еще до обнародования результатов власти США, Великобритании и Германии осудили проведение голосования, а Соединенное Королевство даже расширило список антироссийских санкций. Кроме того, признавать результаты не планируют Финляндия, Сербия, Турция, Казахстан. В ООН также осудили проведенные референдумы. По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, референдумы прошли на территориях, которые находятся под контролем России, поэтому их якобы нельзя назвать «настоящим выражением народной воли».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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