ФОМ и ВЦИОМ рассказали о доверии россиян к Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 70% граждан России. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного со 9 по 11 октября. По сравнению с прошлыми данными (со 2 по 4 октября) показатель упал на 1%.