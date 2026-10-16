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Главная / Политика /

ФОМ и ВЦИОМ рассказали о доверии россиян к Путину

Граждане РФ также оценили работу кабмина и политических партий
Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет 70% граждан России. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного со 9 по 11 октября. По сравнению с прошлыми данными (со 2 по 4 октября) показатель упал на 1%.

Положительную оценку деятельности российского лидера выразил 71% респондентов, что на 2% ниже предыдущего показателя.

Работу премьер-министра России Михаила Мишустина хорошо оценили 53% опрошенных (показатель не изменился). Деятельность правительства положительно отметили 45% россиян (-2 п. п.).

«ФОМнибус» также представил рейтинг политических партий. Согласно опросу, «Единую Россию» поддерживает 31% граждан, КПРФ – 14%, ЛДПР – 10%, «Справедливую Россию» – 4% и «Новых людей» – 9%.

Аналогичные социологические данные представил аналитический центр ВЦИОМ, который провел опрос с 5 по 11 октября. Согласно его данным, Путину доверяют 74,7% россиян, что на 2,2% больше, чем за последнюю неделю. Положительная оценка деятельности президента составила 69,4% (+0,8 п. п.).

Уровень одобрения работы Мишустина показал 46,2% (+2,1 п. п.), кабмина – 44,3% (-0,3 п. п.) Доверие к российскому премьер-министру выразили 55,6% респондентов (+1,5 п. п.).

Согласно опросу «Бином ВЦИОМ», рейтинг доверия председателя КПРФ Геннадия Зюганова составил 37,0% (+0,3 п. п.), главы «Справедливой России» Сергея Миронова – 26,3% (-0,4 п. п.), лидера ЛДПР Леонида Слуцкого – 21,8% (-0,9 п. п.) и руководителя «Новых людей» Алексея Нечаева – 12,0% (-1,7 п. п.).

«Единую Россию», по данным ВЦИОМа, поддерживает 33,4% россиян (+1,5 п. п.), КПРФ – 17,4% (-1,4 п. п.), «Новых людей» – 8,9% (-2,7 п. п.), ЛДПР – 10,3% (+1,0 п. п.), «Справедливую Россию» – 4,1% (-0,5 п. п.).

Опрос «ФОМнибус» проводился среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 51 регионе страны и 97 населенных пунктах. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

В опросе «Бином ВЦИОМ» приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. ВЦИОМ в качестве метода опроса использует комбинированную выборку: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.

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