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Главная / Политика /

ФОМ и ВЦИОМ отметили рост доверия россиян к Путину

Оценка работы президента также показала положительную динамику
Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Деятельность президента России Владимира Путина положительно оценивают 73% россиян. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного со 2 по 4 октября. Показатель вырос на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с прошлыми данными (25–27 сентября).

Доверие к российскому лидеру выразил 71% опрошенных, что также на 1 п. п. выше предыдущего показателя.

По данным опроса «ФОМнибус», работу премьер-министра РФ Михаила Мишустина хорошо оценивают 53% граждан России, это на 1 п. п. меньше прошлого показателя. Деятельность правительства положительно отметили 47% респондентов, что на 2 п. п. больше предыдущих данных.

Аналогичный социологические сведения представил аналитический центр ВЦИОМ по результатам опроса, который проводился с 28 сентября по 4 октября. Согласно данным «Бином ВЦИОМ», Путину доверяют 72,5% россиян, что на 0,9 п. п. больше, чем за последнюю неделю (21–27 сентября), положительно оценивают деятельность президента – 68,6% (+0,6 п.п.).

Уровни одобрения работы Мишустина и кабмина составили 44,1% (+1,8 п. п.) и 44,6% (+1,7 п. п.). Доверие к российскому премьер-министру выразили 54,1% респондентов (+1,5 п. п.).

ВЦИОМ также продемонстрировал рейтинг председателей политических партий. По данным опроса, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36,7% россиян (+2,0 п. п.) главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 26,7% (+1,4 п. п.), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,7% (+1,4 п. п.), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 13,7% (+0,3 п. п.).

Поддежку «Единой России» выражают 31,9% опрошенных, КПРФ – 18,8%, «Новым людям» – 11,6%, ЛДПР – 9,3% и «Справедливой России» – 4,6%.

Опрос «ФОМнибус» проводился среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 51 регионе страны и 97 населенных пунктах. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

«Бином ВЦИОМ» опросил 1600 россиян в возрасте от 18 лет. ВЦИОМ в качестве метода опроса использует комбинированную выборку: 50% телефонных интервью по технологии «Спутник» и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.

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