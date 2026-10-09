ФОМ и ВЦИОМ отметили рост доверия россиян к Путину

Аналогичный социологические сведения представил аналитический центр ВЦИОМ по результатам опроса, который проводился с 28 сентября по 4 октября. Согласно данным «Бином ВЦИОМ», Путину доверяют 72,5% россиян, что на 0,9 п. п. больше, чем за последнюю неделю (21–27 сентября), положительно оценивают деятельность президента – 68,6% (+0,6 п.п.).