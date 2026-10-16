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Главная / Инвестиции /

«Самараэнерго» может выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров ПАО «Самараэнерго» предложил распределить прибыль прошлых лет и выплатить по 0,42 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.

Всего на выплату предложено направить 1,61 млрд руб. Дивидендная доходность составляет около 16,9% на обычные и 16,6% на привилегированные акции. Дата отсечки определена на 30 ноября.

После этого обыкновенные акции «Самараэнерго» выросли на 9,9% до 2,73 руб., а префы – на 10,6% до 2,725 руб.

15 октября ценные бумаги компании начали стремительно дорожать после того, как стало известно о совете директоров. Новость о предполагаемых дивидендах повысила котировки на 22,46%.

С 9:50 до 10:20 мск Мосбиржа проводила дискретный аукцион, так как акции «Самараэнерго» выросли на 20% и более в течение 5 минут подряд.

Чистая прибыль компании по МСФО за полгода составила 988,49 млн руб. (+36,5% год к году). Выручка за период составила 27,42 млрд руб. (+10,8%).

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