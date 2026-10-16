Новым владельцем ГК «Леста игры» стало АО «Промышленные сооружения»Новый собственник планирует вложить в развитие игровой индустрии до 10 млрд рублей
Новым владельцем группы компаний «Леста игры» стал консорциум частных инвесторов АО «Промышленные сооружения», рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании. Это юрлицо стало владельцем 100% ключевых юрлиц студии «Леста» – ООО «Леста геймс эдженси», ООО «Леста» и ООО «Леста геймс Москва», соответствующие изменения уже отражены в ЕГРЮЛе.
Структура владения АО «Промышленные сооружения» не раскрывается, его гендиректор – Захар Кислых, указано в ЕГРЮЛе. Управляющая команда «Леста игры» и стратегия ее развития остаются неизменными, она продолжает работать над текущими и новыми продуктами, отметил представитель «Лесты».
АО «Промышленные сооружения» зарегистрировано в ноябре 2024 г. В 2025 г. у него был зафиксирован убыток на уровне размера его уставного капитала – 15 000 руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Кислых также является единственным владельцем и гендиректором АО «Игровые инвестиции» (зарегистрирована в июне 2025 г.) и единственным владельцем АО «Общество устойчивого роста» (зарегистрировано в июле 2025 г.), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Гендиректором АО «Общество устойчивого роста» является Алексей Милевский, владелец инвестиционного фонда M9 Capital и экс-глава подразделения слияний и поглощений группы VK. Полный тезка Захара Кислых упоминается в СМИ как инвестиционный менеджер M9 Capital.
«Мы верим в стратегию и менеджмент компании «Леста игры», поддерживаем как текущие подходы к развитию игровой трилогии, так и планы запуска новых проектов», – отметил представитель АО «Промышленные сооружения».
При этом новый собственник, по его словам, планирует инвестировать не только в разработки «Леста игр», но и во внешние проекты. В ближайшие три года АО «Промышленные сооружения», как уточнил его представитель, планирует вложить в развитие российской игровой индустрии до 10 млрд руб., в том числе через создание венчурного фонда. Цель – в общей сложности выпустить за три года не менее пяти новых продуктов, отметил он: «Также мы рассматриваем компанию «Леста игры» как ключевой элемент для дальнейшей консолидации рынка».
Ранее ключевыми юрлицами студии «Леста» – ООО «Леста геймс эдженси», ООО «Леста» и ООО «Леста геймс Москва» владело государство в лице Росимущество.
О том, что студию «Леста» планируется осенью продать «заинтересованному инвестору», заявил в сентябре в интервью РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. Оценка актива «очень дорогая», также отметил он. Конкретную сумму Моисеев не назвал.
В числе претендентов на покупку ГК «Леста игры» Forbes называл Никиту Мазепина – бывшего автогонщика и сына основного акционера «Уралхима» Дмитрия Мазепина. А РБК – АО «Дхамма», руководитель которой – Денис Фонов. Он же является гендиректором АО «Хеманга», которое с 11 сентября стало владельцем 75% рекламной группы NMi Group, следует из данных ЕГРЮЛа.
Претендентом на покупку игровой студии «Леста» (издает в России «Мир танков», «Мир кораблей» и «Танки Blitz») мог стать и консорциум частных инвесторов с участием ВТБ, рассказывали ранее «Ведомостям» два собеседника, знакомых с ходом обсуждений по продаже актива. Вероятно, ВТБ мог выступать в качестве кредитора для покупки актива, уточнял один из них. В ВТБ тогда от комментариев отказались.
«Ведомости» направили запрос в Росимущество, Минфин и M9 Capital.
Выручка ООО «Леста геймс эдженси» в 2025 г. составила 29 млрд руб., а чистая прибыль – 10,1 млрд руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Выручка ООО «Леста» – 5,7 млрд руб., чистая прибыль – 14,7 млн руб. Выручка ООО «Леста геймс Москва» – 227,3 млн руб., чистая прибыль – 8,9 млн руб.
До 2022 г. студия «Леста» была дочерним подразделением белорусской компании Wargaming, основанной Виктором Кислым вместе с Маликом Хатажаевым (признана российским судом «экстремистским объединением» и запрещена в стране). После начала специальной операции России на Украине Wargaming объявила об уходе из России. Ее долю в «Лесте» в размере 99% тогда получил Хатажаев. В 2025 г. суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на основные юрлица «Лесты», а позже обратил компанию в доход государства и запретил в России партнерство Хатажаева и Кислого за «экстремистскую деятельность».