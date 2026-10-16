Новым владельцем ГК «Леста игры» стало АО «Промышленные сооружения»

При этом новый собственник, по его словам, планирует инвестировать не только в разработки «Леста игр», но и во внешние проекты. В ближайшие три года АО «Промышленные сооружения», как уточнил его представитель, планирует вложить в развитие российской игровой индустрии до 10 млрд руб., в том числе через создание венчурного фонда. Цель – в общей сложности выпустить за три года не менее пяти новых продуктов, отметил он: «Также мы рассматриваем компанию «Леста игры» как ключевой элемент для дальнейшей консолидации рынка».