Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности отношений с Москвой
Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений с Москвой. Об этом сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын заявил об этом по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские чиновники, включая главу Минприроды РФ Александра Козлова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко. ЦТАК пишет, что на станции состоялась «теплая беседа» северокорейского лидера с российской стороной.
Ким Чен Ын прибыл в Россию для «продвижения отношений дружбы и сотрудничества между Северной Кореей и Россией на новый уровень», отмечает агентство. Встречавшие его чиновники выразили надежду, что визит лидера КНДР «будет значимым». Ким Чен Ын, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за теплый прием и передал наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину, правительству, армии и народу России.
Лидер КНДР заявил, что рад снова посетить Россию, отметив, что это его первый зарубежный визит «после мирового социального кризиса здравоохранения». В предыдущий раз он приезжал в РФ в апреле 2019 г.
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. По словам губернатора Приморского края, после торжественной церемонии встречи состоялись переговоры северокорейского лидера и министра Козлова.
Первой о возможном визите северокорейского лидера в Россию и переговорах Ким Чен Ына и Путина в рамках ВЭФ написала газета The New York Times 4 сентября. 11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча может состояться 13 сентября. В тот же день информацию о визите Ким Чен Ына в Россию подтвердил Кремль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Северной Кореи в первую очередь обсудят двухсторонние отношения. В рамках полноформатного визита состоятся переговоры двух делегаций, после этого, при необходимости, лидеры продолжат общение в формате один на один. Также планируется официальный обед в честь гостя из Северной Кореи.