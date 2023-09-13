Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности отношений с Москвой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Северной Кореи в первую очередь обсудят двухсторонние отношения. В рамках полноформатного визита состоятся переговоры двух делегаций, после этого, при необходимости, лидеры продолжат общение в формате один на один. Также планируется официальный обед в честь гостя из Северной Кореи.