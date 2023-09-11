Газета
Общество

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двухсторонние отношения стран

Ведомости

Лидеры России и Северной Кореи в первую очередь обсудят на встрече двухсторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Это наш сосед и конечно, как и с любым соседом, мы считаем себя в долгу налаживать добрые взаимовыгодные отношения, чем мы и занимаемся, и чем занимается президент Путин весьма последовательно», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что прошлая встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась всего четыре года назад. В рамках предстоящей встречи продолжится «укрепление нашей дружбы».

Отвечая на вопрос о дате предстоящей встречи, Песков сообщил, что «она может состояться на днях».

«Это будет полноформатный визит, это будут переговоры двух делегаций и после этого, при необходимости, продолжат свое общение лидеры уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи», – добавил представитель Кремля.

Ранее по теме: Песков: Путин и Ким Чен Ын могут провести переговоры один на один

Кремль анонсировал визит северокорейского лидера в Россию в ближайшие дни. Телеканал YTN сообщил, что встреча лидеров может состояться 13 сентября. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных