Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двухсторонние отношения стран

«Это будет полноформатный визит, это будут переговоры двух делегаций и после этого, при необходимости, продолжат свое общение лидеры уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи», – добавил представитель Кремля.