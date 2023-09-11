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Песков: Путин и Ким Чен Ын могут провести переговоры один на один

Лидер КНДР по приглашению президента РФ посетит Россию в «ближайшие дни»
Инна Гресева
wikimedia.org

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры с участием делегаций, при необходимости они также могут провести встречу один на один. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«И переговоры делегаций, и при необходимости встреча один на один», – сказал он, отвечая на вопрос о формате переговоров Путина и Ким Чен Ына.

11 сентября Кремль анонсировал визит северокорейского лидера в Россию в ближайшие дни. Ранее в тот же день телеканал YTN со ссылкой на неназванного представителя правительства Южной Кореи сообщил, что встреча лидеров может пройти 13 сентября. 

По данным газеты Dong-a Ilbo, Ким Чен Ын покинул Пхеньян во второй половине дня 10 сентября, он пересечет границу на поезде утром 12 сентября. Издание не исключает, что Путин и Ким Чен Ын могут договориться о сотрудничестве в военной сфере, в том числе о поставках вооружений, во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

Москва планирует развивать отношения с Пхеньяном «без оглядки на мнение других стран», говорил ранее Песков. По его словам, у России и КНДР «свои отношения», которыми Москва дорожит.

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Перед этим советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация США готова ввести новые санкции в отношении властей Северной Кореи за якобы имеющиеся планы КНДР по поставкам вооружений России. По его словам, переговоры между странами по этому вопросу «интенсивно продвигаются».

Что касается отношения стран в военной сфере, то российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетила КНДР 25-27 июля. Визит произошел по приглашению северокорейской стороны. В Минобороны РФ подчеркивали, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей. Стороны также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

В рамках поездки 27 июля Шойгу встретился с лидером КНДР. Как подчеркивали в военном министерстве, в ходе беседы состоялся «обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности».

В предыдущий раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 г., тогда он встретился с Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран, а также первая поездка северокорейского лидера в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.

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