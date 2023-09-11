Ким Чен Ын посетит Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом, сообщил Кремль.
«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель государственных дел Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему по-прежнему нечего сказать о визите Ким Чен Ына в Россию.
7 сентября Песков подчеркнул, что Москва и Пхеньян будут и дальше развивать свои отношения «без оглядки на мнение других стран».
11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча президента Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября.
В апреле 2019 г. Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.