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Ким Чен Ын посетит Россию

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом, сообщил Кремль.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель государственных дел Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему по-прежнему нечего сказать о визите Ким Чен Ына в Россию.

4 сентября NYT написала о возможном визите северокорейского лидера в Россию и переговорах Ким Чен Ына и Путина в рамках ВЭФ. Песков тогда отказался комментировать эту информацию.

7 сентября Песков подчеркнул, что Москва и Пхеньян будут и дальше развивать свои отношения «без оглядки на мнение других стран».

11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча президента Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября.

В апреле 2019 г. Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран и первая поездка Ким Чен Ына в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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