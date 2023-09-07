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Политика

Состав российского посольства в Северной Корее увеличился в два раза

Ведомости

В посольство России в КНДР впервые с 2019 г. прибыли новые сотрудники, состав дипмиссии вырос с 18 до 38 человек. Об этом сообщается на странице российского посольства во «ВКонтакте».

«7 сентября в пхеньянском международном аэропорту Сунан впервые после 2019 г. мы встречали наших новых коллег – 20 дипломатов и технических сотрудников, которые прибыли в посольство в порядке кадровой ротации», – говорится в сообщении.

Дипмиссия отметила, что последний год в посольстве работали 18 человек. Там добавили, что этот период был непростым для дипломатов, но им удалось выстоять. В посольстве пояснили, что состав дипмиссии в последние годы сокращался на фоне ковидных ограничений. 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет дальше их развивать «без оглядки на мнение других стран». До этого представитель Кремля отмечал, что КНДР является «важным соседом» для России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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