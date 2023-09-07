Состав российского посольства в Северной Корее увеличился в два раза

Дипмиссия отметила, что последний год в посольстве работали 18 человек. Там добавили, что этот период был непростым для дипломатов, но им удалось выстоять. В посольстве пояснили, что состав дипмиссии в последние годы сокращался на фоне ковидных ограничений.