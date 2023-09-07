Состав российского посольства в Северной Корее увеличился в два раза
В посольство России в КНДР впервые с 2019 г. прибыли новые сотрудники, состав дипмиссии вырос с 18 до 38 человек. Об этом сообщается на странице российского посольства во «ВКонтакте».
«7 сентября в пхеньянском международном аэропорту Сунан впервые после 2019 г. мы встречали наших новых коллег – 20 дипломатов и технических сотрудников, которые прибыли в посольство в порядке кадровой ротации», – говорится в сообщении.
Дипмиссия отметила, что последний год в посольстве работали 18 человек. Там добавили, что этот период был непростым для дипломатов, но им удалось выстоять. В посольстве пояснили, что состав дипмиссии в последние годы сокращался на фоне ковидных ограничений.