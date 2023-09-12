Ким Чен Ын прибыл в Россию
Поезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибыл в Россию. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
О своей встрече с Ким Чен Ыном также сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он пояснил, что северокорейский лидер прибыл на железнодорожную станцию Хасан.
«После торжественной церемонии встречи сразу же провели совместные переговоры с товарищем Ким Чен Ыном и министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым», – добавил Кожемяко.
Первой о возможном визите северокорейского лидера в Россию и переговорах Ким Чен Ына и Путина в рамках ВЭФа написала газета NYT 4 сентября. 11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча может состояться 13 сентября. В тот же день информацию о визите Ким Чен Ына в Россию подтвердил Кремль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Северной Кореи в первую очередь обсудят двухсторонние отношения. В рамках полноформатного визита состоятся переговоры двух делегаций, после этого, при необходимости, лидеры продолжат свое общение в формате один на один. Также планируется официальный обед в честь гостя из Северной Кореи.