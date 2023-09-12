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Ким Чен Ын прибыл в Россию

Ведомости

Поезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибыл в Россию. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

О своей встрече с Ким Чен Ыном также сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он пояснил, что северокорейский лидер прибыл на железнодорожную станцию Хасан.

«После торжественной церемонии встречи сразу же провели совместные переговоры с товарищем Ким Чен Ыном и министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым», – добавил Кожемяко.

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Первой о возможном визите северокорейского лидера в Россию и переговорах Ким Чен Ына и Путина в рамках ВЭФа написала газета NYT 4 сентября. 11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча может состояться 13 сентября. В тот же день информацию о визите Ким Чен Ына в Россию подтвердил Кремль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Северной Кореи в первую очередь обсудят двухсторонние отношения. В рамках полноформатного визита состоятся переговоры двух делегаций, после этого, при необходимости, лидеры продолжат свое общение в формате один на один. Также планируется официальный обед в честь гостя из Северной Кореи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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