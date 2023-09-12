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Песков анонсировал участие Шойгу в переговорах Путина и Ким Чен Ына

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые пройдут на Дальнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что отдельной встречи министров обороны России и Северной Кореи не планируется. По словам Пескова, переговоры лидеров состоятся «на днях».

11 сентября Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию, отметив, что он состоится «в ближайшие дни». Позже Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут переговоры с участием делегаций, при необходимости они также могут провести встречу один на один. По словам представителя Кремля, в первую очередь темой для обсуждения станут двусторонние отношения двух стран.

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В тот же день стало известно, что Ким Чен Ын выехал на поезде из Пхеньяна, а 12 сентября пересек границу с Россией. Прибытие северокорейского лидера в Россию позже подтвердил и Песков.

4 сентября NYT писала о возможном визите северокорейского лидера в Россию и переговорах Ким Чен Ына и Владимира Путина в рамках ВЭФ. Газета со ссылкой на западных чиновников утверждала, что Россия и Северная Корея якобы планируют договориться о сотрудничестве в военной сфере, в том числе о поставках вооружений. Песков эту публикацию комментировать отказался.

В предыдущий раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 г., тогда он встретился с Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран, а также первая поездка северокорейского лидера в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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