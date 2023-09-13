Путин сообщил об интересе Ким Чен Ына к ракетной технике

Российский президент отметил, что Россия гордится развитием своей космической отрасли. Отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься тема военно-технического сотрудничества РФ и КНДР в ходе переговоров, Путин сказал: «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть».