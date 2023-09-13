Путин сообщил об интересе Ким Чен Ына к ракетной технике
Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать освоение космоса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с Ким Чен Ыном.
«Мы поэтому и приехали сюда (на космодром “Восточный”. – “Ведомости”). Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал он (цитата по ТАСС).
Российский президент отметил, что Россия гордится развитием своей космической отрасли. Отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься тема военно-технического сотрудничества РФ и КНДР в ходе переговоров, Путин сказал: «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть».
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На станции Хасан в Приморском крае его встретили российские чиновники, включая главу Минприроды РФ Александра Козлова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
13 сентября Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодром «Восточный». Там пройдут переговоры двух лидеров. На встрече также будут присутствовать глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, вице-премьеры Денис Мантуров и Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров и др.