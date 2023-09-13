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Путин сообщил об интересе Ким Чен Ына к ракетной технике

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике, поскольку Северная Корея стремится развивать освоение космоса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с Ким Чен Ыном. 

«Мы поэтому и приехали сюда (на космодром “Восточный”. – “Ведомости”). Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Российский президент отметил, что Россия гордится развитием своей космической отрасли. Отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься тема военно-технического сотрудничества РФ и КНДР в ходе переговоров, Путин сказал: «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть». 

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На станции Хасан в Приморском крае его встретили российские чиновники, включая главу Минприроды РФ Александра Козлова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

13 сентября Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодром «Восточный». Там пройдут переговоры двух лидеров. На встрече также будут присутствовать глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, вице-премьеры Денис Мантуров и Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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