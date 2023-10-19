Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите национальных меньшинств
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Такой документ опубликован на портале правовой информации.
«Денонсировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 г.», – говорится в законе.
Президент внес законопроект о денонсации конвенции в конце сентября. В пояснительной записке говорилось, что резолюция комитета министров Совета Европы, принятая 27 сентября 2022 г., «существенно ограничила полномочия российского эксперта в консультативном комитете», который был создан для наблюдения за соблюдением конвенции. Также Россия лишилась возможности влиять на решения «интересующих вопросов» и отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств в мире, в том числе русскоязычного населения за рубежом.
Рамочная конвенция была подписана Россией в Страсбурге 28 февраля 1996 г. и ратифицирована 18 июня 1998 г. «Ведомости» писали, что денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав национальных меньшинств: в российском законодательстве есть нормы, закрепляющие их права, включая коренные малочисленные народы, а также программы их поддержки.