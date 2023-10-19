Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите национальных меньшинств

Президент внес законопроект о денонсации конвенции в конце сентября. В пояснительной записке говорилось, что резолюция комитета министров Совета Европы, принятая 27 сентября 2022 г., «существенно ограничила полномочия российского эксперта в консультативном комитете», который был создан для наблюдения за соблюдением конвенции. Также Россия лишилась возможности влиять на решения «интересующих вопросов» и отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств в мире, в том числе русскоязычного населения за рубежом.