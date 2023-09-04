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Общество

Правительство поддержало проект о выходе из конвенции о защите национальных меньшинств

Власти убеждены, что это не повлияет на соблюдение их прав
Мария Макутина
Лев Федосеев / ТАСС

Кабинет министров подготовил отзыв на законопроект президента о денонсации Россией рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Инициатива пока не внесена в Госдуму.

Законопроектом предусматривается прекращение действия для России этой конвенции «с целью избежания дискриминационного отношения к РФ в рамках предусмотренного указанной рамочной конвенцией мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы», говорится в отзыве (с ним ознакомились «Ведомости»).

Учитывая наличие в российском законодательстве норм, закрепляющих права национальных меньшинств, включая коренные малочисленные народы, а также реализуемые программы их поддержки, денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав национальных меньшинств, отмечают в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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