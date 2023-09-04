Правительство поддержало проект о выходе из конвенции о защите национальных меньшинств

Правительство поддержало проект о выходе из конвенции о защите национальных меньшинствВласти убеждены, что это не повлияет на соблюдение их прав
Кабинет министров подготовил отзыв на законопроект президента о денонсации Россией рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Инициатива пока не внесена в Госдуму.
Законопроектом предусматривается прекращение действия для России этой конвенции «с целью избежания дискриминационного отношения к РФ в рамках предусмотренного указанной рамочной конвенцией мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы», говорится в отзыве (с ним ознакомились «Ведомости»).
Учитывая наличие в российском законодательстве норм, закрепляющих права национальных меньшинств, включая коренные малочисленные народы, а также реализуемые программы их поддержки, денонсация конвенции не приведет к снижению конституционных гарантий прав национальных меньшинств, отмечают в правительстве.