Правительство поддержало проект о выходе из конвенции о защите национальных меньшинств

Законопроектом предусматривается прекращение действия для России этой конвенции «с целью избежания дискриминационного отношения к РФ в рамках предусмотренного указанной рамочной конвенцией мониторингового механизма, а также в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы», говорится в отзыве (с ним ознакомились «Ведомости»).