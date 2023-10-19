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Политика

ЦАХАЛ сообщил об авиаударе по боевикам в лагере беженцев в Нур-Шамсе

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по отряду «вооруженных террористов» в лагере беженцев Нур-Шамс, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

С 18 октября израильские силы безопасности, по данным разведки, проводят контртеррористическую деятельность в Нур-Шамсе. В результате операции были задержаны 10 разыскиваемых лиц и обезврежено несколько взрывных устройств. Уточняется, что были и перестрелки с боевиками.

«Самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по отряду вооруженных террористов, который представлял угрозу для солдат в этом районе, в результате чего было убито несколько террористов», – говорится в сообщении.

The Times of Israel со ссылкой на заявление израильской полиции пишет, что в результате взрыва бомбы в лагере беженцев в Нур-Шамсе, недалеко от города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, ранения получили 10 офицеров.

Al Jazeera приводит данные Минздрава Палестины о том, что в результате атаки израильского беспилотника в лагере погибли шесть палестинцев. В батальоне «Тулькарм» военного крыла палестинской группировки «Хамас» заявили, что устроили засаду на пеший поход израильтян.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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