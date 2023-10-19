ЦАХАЛ сообщил об авиаударе по боевикам в лагере беженцев в Нур-Шамсе

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.