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Россия впервые возглавила совет Международной организации гражданской обороны

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Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В своей работе мы будем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения и доверия, действуя в интересах всех стран - членов МОГО. Это особенно важно именно сейчас, когда на наших глазах мир сталкивается с масштабными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, военными конфликтами и гуманитарными катастрофами», – отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Председательство МЧС России в совете МОГО продлится до 2025 г.

МОГО была основана в 1932 г., штаб-квартира организации находится в Женеве. В организацию входят 60 государств, исполнительный совет включает в себя 25 членов. МОГО участвует в совершенствовании учреждений и структур гражданской обороны, предоставляя техническую помощь, консультации, обучение и доступ к международной сети экспертов, специализирующихся на предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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