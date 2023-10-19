Россия впервые возглавила совет Международной организации гражданской обороны

«В своей работе мы будем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения и доверия, действуя в интересах всех стран - членов МОГО. Это особенно важно именно сейчас, когда на наших глазах мир сталкивается с масштабными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, военными конфликтами и гуманитарными катастрофами», – отметил глава МЧС России Александр Куренков.