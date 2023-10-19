Россия впервые возглавила совет Международной организации гражданской обороны
Россия впервые стала председателем исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В своей работе мы будем руководствоваться принципами открытости, взаимного уважения и доверия, действуя в интересах всех стран - членов МОГО. Это особенно важно именно сейчас, когда на наших глазах мир сталкивается с масштабными чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, военными конфликтами и гуманитарными катастрофами», – отметил глава МЧС России Александр Куренков.
Председательство МЧС России в совете МОГО продлится до 2025 г.
МОГО была основана в 1932 г., штаб-квартира организации находится в Женеве. В организацию входят 60 государств, исполнительный совет включает в себя 25 членов. МОГО участвует в совершенствовании учреждений и структур гражданской обороны, предоставляя техническую помощь, консультации, обучение и доступ к международной сети экспертов, специализирующихся на предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий.