Министр обороны Израиля заявил военным о скором приказе войти в Газу
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил военнослужащим на границе с сектором Газа о скором наземном наступлении армии страны на территорию, управляемую «Хамасом». Об этом сообщило издание Times of Israel.
«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри», – сказал Галлант военнослужащим бригады «Гивати».
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.