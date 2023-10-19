Депутат Госдумы допустил блокировку World of Tanks в России
Компьютерная игра World of Tanks может попасть под действие принятого Государственной думой законопроекта об информационных ресурсах, связанных с финансированием противника, и заблокирован. Об этом сообщил заместитель председателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин.
Как пояснил Горелкин, на заседании Совета по физкультуре и спорту президент Владимир Путин «фактически» поручил создать отечественные альтернативы западным многопользовательским видеоиграм. В этом контексте он отметил, что Wargaming – разработчик World of Tanks – объявила о своей поддержке Украины и хочет делать это за полученные в том числе с россиян средства.
«World of Tanks вроде бы даже попадает под действие принятого накануне Госдумой законопроекта об информационных ресурсах, предлагающих оказание помощи противнику во время вооруженного конфликта. Не удивлюсь, если после вступления этого закона в силу Генпрокуратура выступит с инициативой блокировки подобных игр», – написал Горелкин в своем Telegram-канале.
18 октября Wargaming сообщил, что запускает благотворительный проект WargamingUnited. Компания предлагает до 1 ноября приобрести специальные пакеты на украинскую тематику. Все полученные деньги планируется направить на покупку автомобилей скорой помощи для Украины.
После этого заявления компания Lesta Game, которая в 2022 г. выкупила белорусский и российский бизнес Wargaming, объявила, что не имеет к этому отношения, а ее проекты «вне политики». Разработчик также призвал быть внимательными при оплате покупок, чтобы не нарушить законодательство РФ или Белоруссии.
18 октября Госдума приняла законопроект, который предлагает блокировать ресурсы по сбору средств на финансирование противника в условиях военного конфликта. Блокировку может инициировать Генпрокуратура, обратившись в Роскомнадзор. Авторы инициативы полагают, что подобные ресурсы являются угрозой безопасности России.