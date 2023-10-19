Депутат Госдумы допустил блокировку World of Tanks в России

После этого заявления компания Lesta Game, которая в 2022 г. выкупила белорусский и российский бизнес Wargaming, объявила, что не имеет к этому отношения, а ее проекты «вне политики». Разработчик также призвал быть внимательными при оплате покупок, чтобы не нарушить законодательство РФ или Белоруссии.