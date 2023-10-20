Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

В Ростов-на-Дону глава государства прилетел сразу из Перми, где он выступил на открытии форума «Россия – спортивная держава», провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, встретился с участниками турнира по профессиональному боксу, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым.