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Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Содержание доклада не раскрывается. «Объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», – сообщил Герасимов сразу по прибытии президента.

Помимо этого, Путин также провел встречи с другими представителями высшего руководства Минобороны, добавили в Кремле.

В Ростов-на-Дону глава государства прилетел сразу из Перми, где он выступил на открытии форума «Россия – спортивная держава», провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, встретился с участниками турнира по профессиональному боксу, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым.

В предыдущий раз Путин встречался с Герасимовым 19 августа. Президент также заслушал доклады командующих направлений, других высших офицеров. Подробности встречи не уточнялись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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