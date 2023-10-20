Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ходе спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Содержание доклада не раскрывается. «Объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции», – сообщил Герасимов сразу по прибытии президента.
Помимо этого, Путин также провел встречи с другими представителями высшего руководства Минобороны, добавили в Кремле.
В Ростов-на-Дону глава государства прилетел сразу из Перми, где он выступил на открытии форума «Россия – спортивная держава», провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, встретился с участниками турнира по профессиональному боксу, губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым.
В предыдущий раз Путин встречался с Герасимовым 19 августа. Президент также заслушал доклады командующих направлений, других высших офицеров. Подробности встречи не уточнялись.