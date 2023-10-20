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Политика

Росфинмониторинг предупредил о рисках после приостановки его членства в «Эгмонте»

Ведомости

Решение Группы подразделений финансовой разведки стран мира «Эгмонт» о приостановке членства в объединении Росфинмониторинга является незаконным и несет риски для мировой финансовой системы. Об этом заявили в российском ведомстве.

В Росфинмониторинге добавили, что решение носит «политизированный характер» и нарушает мандат, устав и принципы группы. Также этот шаг не учитывает позиций большинства членов «Эгмонта».

«Кроме того, такое решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В Росфинмониторинге отметили, что продолжат работать с заинтересованными странами по другим каналам информационного обмена.

Руководство «Эгмонта» приняло решение приостановить членство Росфинмониторинга в объединении 18 октября. В организации объяснили решение необходимостью поддержать репутацию «Эгмонта» и защитить интересы группы. Там добавили, что доверие к российскому ведомству подорвано из-за позиции ведомства относительно политики своего правительства.

В «Эгмонт» входят подразделения финансовой разведки из 166 юрисдикций. Росфинмониторинг присоединился к группе в июне 2002 г. В декабре 2022 г. «Эгмонт» уже вводила ряд ограничений против Росфинмониторинга в связи со спецоперацией на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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