Росфинмониторинг предупредил о рисках после приостановки его членства в «Эгмонте»
Решение Группы подразделений финансовой разведки стран мира «Эгмонт» о приостановке членства в объединении Росфинмониторинга является незаконным и несет риски для мировой финансовой системы. Об этом заявили в российском ведомстве.
В Росфинмониторинге добавили, что решение носит «политизированный характер» и нарушает мандат, устав и принципы группы. Также этот шаг не учитывает позиций большинства членов «Эгмонта».
«Кроме того, такое решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен», – говорится в Telegram-канале ведомства.
В Росфинмониторинге отметили, что продолжат работать с заинтересованными странами по другим каналам информационного обмена.
Руководство «Эгмонта» приняло решение приостановить членство Росфинмониторинга в объединении 18 октября. В организации объяснили решение необходимостью поддержать репутацию «Эгмонта» и защитить интересы группы. Там добавили, что доверие к российскому ведомству подорвано из-за позиции ведомства относительно политики своего правительства.
В «Эгмонт» входят подразделения финансовой разведки из 166 юрисдикций. Росфинмониторинг присоединился к группе в июне 2002 г. В декабре 2022 г. «Эгмонт» уже вводила ряд ограничений против Росфинмониторинга в связи со спецоперацией на Украине.