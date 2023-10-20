Росфинмониторинг предупредил о рисках после приостановки его членства в «Эгмонте»

В «Эгмонт» входят подразделения финансовой разведки из 166 юрисдикций. Росфинмониторинг присоединился к группе в июне 2002 г. В декабре 2022 г. «Эгмонт» уже вводила ряд ограничений против Росфинмониторинга в связи со спецоперацией на Украине.