Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга
Группа подразделений финансовой разведки стран мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга в объединении, следует из пресс-релиза организации.
В «Эгмонт» подчеркнули, что обеспокоены последствиями конфликта на Украине, а доверие к Росфинмониторингу подорвано из-за позиции ведомства относительно политики своего правительства.
«Для поддержания репутации "Эгмонт" в глобальном пространстве ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма – «Ведомости»), обеспечения согласованности в экосистеме ПОД/ФТ и защиты других интересов и целей «Эгмонт» руководители договорились <…> приостановить членство Росфинмониторинга в группе на срок, необходимый для защиты интересов группы», – говорится в сообщении.
В «Эгмонт» входит подразделения финансовой разведки из 166 юрисдикций. Росфинмониторинг присоединился к группе в июне 2002 г. В декабре 2022 г. «Эгмонт» уже вводила ряд ограничений против Росфинмониторинга в связи со спецоперацией на Украине.
24 февраля 2023 г. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) приостановила членство России якобы из-за противоречия действий страны принципам организации. В Росфинмониторинге назвали это решение политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В июне ФАТФ не стала включать Россию в черный или серый списки.