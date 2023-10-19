Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

24 февраля 2023 г. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) приостановила членство России якобы из-за противоречия действий страны принципам организации. В Росфинмониторинге назвали это решение политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В июне ФАТФ не стала включать Россию в черный или серый списки.