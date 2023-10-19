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Группа финразведок «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

Ведомости

Группа подразделений финансовой разведки стран мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга в объединении, следует из пресс-релиза организации.

В «Эгмонт» подчеркнули, что обеспокоены последствиями конфликта на Украине, а доверие к Росфинмониторингу подорвано из-за позиции ведомства относительно политики своего правительства.

«Для поддержания репутации "Эгмонт" в глобальном пространстве ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма – «Ведомости»), обеспечения согласованности в экосистеме ПОД/ФТ и защиты других интересов и целей «Эгмонт» руководители договорились <…> приостановить членство Росфинмониторинга в группе на срок, необходимый для защиты интересов группы», – говорится в сообщении.

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В «Эгмонт» входит подразделения финансовой разведки из 166 юрисдикций. Росфинмониторинг присоединился к группе в июне 2002 г. В декабре 2022 г. «Эгмонт» уже вводила ряд ограничений против Росфинмониторинга в связи со спецоперацией на Украине.

24 февраля 2023 г. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) приостановила членство России якобы из-за противоречия действий страны принципам организации. В Росфинмониторинге назвали это решение политизированным, добавив, что оно не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. В июне ФАТФ не стала включать Россию в черный или серый списки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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