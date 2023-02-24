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Финансы

ФАТФ приостановила членство России в организации

Ведомости

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force; ФАТФ) приостановила членство России в организации, сообщается на ее сайте.

В ФАТФ заявили, что действия России якобы противоречат принципам организации и представляют собой «грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению».

«Учитывая изложенное, ФАТФ приняла решение о приостановлении членства Российской Федерации. Российская Федерация по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов ФАТФ. Российская Федерация должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Российская Федерация останется участником Глобальной сети на правах активного члена Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ) и сохранит за собой права члена ЕАГ», – говорится в сообщении группы.

Росфинмониторинг назвал принятое на прошедшем пленарном заседании ФАТФ решение политизированным. Заявление службы опубликовано в Telegram-канале. «Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации», – говорится в нем. По мнению Росфинмониторинга, это решение «идет вразрез» с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики от угроз.

«Вместе с тем данное решение ФАТФ не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская «антиотмывочная» система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством», – говорится в заявлении. Также в ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит противодействовать преступлениям, в том числе и за счет сотрудничества «с заинтересованными странами».

18 марта 2022 г. директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на совещании Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ сообщал, что Россию безуспешно пытались исключить из состава группы. По его словам, представители федеральной службы предупредили оппонентов о том, что такое решение может привести к нарушению баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

ФАТФ была учреждена в июле 1989 г. по решению стран «большой семерки» в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012-го — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных