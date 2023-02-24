ФАТФ приостановила членство России в организации

«Вместе с тем данное решение ФАТФ не влечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская «антиотмывочная» система продолжит функционирование в соответствии с действующим законодательством», – говорится в заявлении. Также в ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит противодействовать преступлениям, в том числе и за счет сотрудничества «с заинтересованными странами».