Росфинмониторинг: Россию безуспешно пытались исключить из ФАТФ

ФАТФ была учреждена в июле 1989 г. по решению стран «Большой семерки» в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012-го — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. В настоящее время членами ФАТФ являются 37 стран, а также Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.