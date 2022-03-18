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Финансы

Росфинмониторинг: Россию безуспешно пытались исключить из ФАТФ

Ведомости

Россию безуспешно пытались исключить из состава Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на совещании Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ.

По его словам, представители федеральной службы предупредили оппонентов о том, что такое решение может привести к нарушению баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

«Аргументация представителей Росфинмониторинга <...> оказалась убедительней доводов оппонентов», — говорится в сообщении. Чиханчин не уточнил, кто именно предпринял попытку исключить Россию из организации. Ранее с таким призывов к ФАТФ выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом Россия покинула Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональную группу по типу ФАТФ. Такое решение было принято в связи с выходом страны из Совета Европы.

Отмечается, что Россия также намерена «активно продолжать работу» в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которой в настоящий момент председательствует Чиханчин.

ФАТФ была учреждена в июле 1989 г. по решению стран «Большой семерки» в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012-го — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. В настоящее время членами ФАТФ являются 37 стран, а также Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных