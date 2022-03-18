Росфинмониторинг: Россию безуспешно пытались исключить из ФАТФ
Россию безуспешно пытались исключить из состава Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на совещании Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ.
По его словам, представители федеральной службы предупредили оппонентов о том, что такое решение может привести к нарушению баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
«Аргументация представителей Росфинмониторинга <...> оказалась убедительней доводов оппонентов», — говорится в сообщении. Чиханчин не уточнил, кто именно предпринял попытку исключить Россию из организации. Ранее с таким призывов к ФАТФ выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
При этом Россия покинула Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональную группу по типу ФАТФ. Такое решение было принято в связи с выходом страны из Совета Европы.
Отмечается, что Россия также намерена «активно продолжать работу» в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которой в настоящий момент председательствует Чиханчин.
ФАТФ была учреждена в июле 1989 г. по решению стран «Большой семерки» в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012-го — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. В настоящее время членами ФАТФ являются 37 стран, а также Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива.