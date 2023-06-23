FATF не стала включать Россию в черный список

Банк России пытался проводить «какие только возможно» коммуникации, чтобы разъяснить свою позицию, прежде всего, что нет никаких объективных оснований для исключения России из FATF, говорила на ПМЭФ Набиуллина. Россия обратилась как минимум к 12 государствам с изложением негативных последствий от возможного включения страны в черный список FATF, писал Bloomberg. Согласно расчетам издания, изменение статуса России обойдется Турции и ОАЭ почти в 1% от ВВП за счет потерь в торговле и инвестициях.