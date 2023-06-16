Набиуллина заявила, что исключение России из FATF ухудшит внешнюю торговлю и платежи

Набиуллина заявила, что исключение России из FATF ухудшит внешнюю торговлю и платежиПолитически мотивированное решение заставит Россию обратиться к криптовалютам, уверены эксперты
Никаких объективных оснований для исключения России из FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force) нет. Такое заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
Регулятор пытался проводить «какие только возможно» коммуникации, чтобы разъяснить свою позицию, прежде всего что нет никаких объективных оснований для исключения России из FATF, уточнила глава ЦБ. Если все-таки политически мотивированные решения будут приняты, то это, по мнению Набиуллиной, ухудшит внешнюю торговую деятельность: платежи осложнятся, а сроки и издержки, связанные с комплаенсом, увеличатся. В итоге в проведении платежей могут быть какие-то отказы, появятся отношения, которые не очень выгодны каким-то партнерам, резюмировала она.
Но исключение России из FATF не остановит торговые связи, уверена Набиуллина. На объем по крупным товарным позициям это повлияет «не сильно», добавила она. Глава ЦБ рассказала, что регулятор проводит консультации с бизнесом и финансовыми институтами по выстраиванию системы международных расчетов. «Действия будут приниматься финансовыми институтами стран, с которыми мы торгуем, а с нашей стороны нужно искать лучшие альтернативы для проведения расчетов», – уточнила Набиуллина.
В 2019 г. была завершена проверка со стороны FATF российской антиотмывочной системы, которая была признана достаточно эффективной, напомнила она. Система продолжает работать и, кроме того, регулятор ввел некоторые элементы типа платформы «Знай нашего клиента», добавила Набиуллина. Это автоматизированная система, которая позволяет использовать информацию сразу от всех участников финансового рынка, чтобы выявлять подозрительных лиц.
В феврале российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что приостановка участия России в FATF является «опасным шагом». Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин также говорил, что исключение России из международной антиотмывочной системы может привести к созданию «черной дыры, в которую устремится преступный мир».
После начала спецоперации FATF приостановила членство России в организации. В FATF заявили, что действия России якобы противоречат принципам объединения и представляют собой «грубое нарушение обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению». Росфинмониторинг назвал решение политизированным и безосновательным. В мае ведомство сообщило, что столкнулось с проблемами в получении данных от других стран для расследования дел об отмывании преступных доходов и финансировании терроризма.
FATF была учреждена в июле 1989 г. по решению стран «большой семерки» в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001 г. организация расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012-го – проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер считает риск включения России в черный список FATF высоким, а такой акт «чисто политическим». По его мнению, российская система проверки платежей соответствует всем стандартам FATF. Учитывая, что организация в целом контролируется странами, которые Россия считает «недружественными», решение об исключении будет принято, уверен управляющий партнер юридической фирмы Better Chance Александр Аничкин. Особенно, подчеркивает эксперт, если для ключевых стейкхолдеров инициатива в виде нанесения максимального вреда нашей экспортно-ориентированной экономике превысит возможные издержки для экономик этих стран.
Доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Леонов, наоборот, считает, что исключение маловероятно, но риск принятия политизированного решения все же остается. Наиболее вероятным вариантом он рассматривает сценарий попадания России в так называемый «серый список». Сначала будут угрозы, предполагает эксперт, а потом голосование за внесение в этот список, в котором находятся ОАЭ, Турция, ЮАР и еще около 20 стран, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, эти государства «чуть серьезнее» отстаивают свои национальные интересы в сфере финансов и делают транзакции не такими прозрачными, как это хотелось бы FATF. Но это не значит, что эти транзакции незаконны, резюмирует Жарский.
Отключение от FATF приведет к росту спроса на криптовалюты как альтернативной возможности для перевода денежных средств, предполагает Леонов. С ним соглашается Леер: остаются намного более гибкие средства расчетов, такие как криптовалюта и цифровые финансовые активы. ЦБ уже начал работу по легализации таких расчетов, напомнил он.