Набиуллина заявила, что исключение России из FATF ухудшит внешнюю торговлю и платежи

Доцент базовой кафедры финансовой и экономической безопасности РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Леонов, наоборот, считает, что исключение маловероятно, но риск принятия политизированного решения все же остается. Наиболее вероятным вариантом он рассматривает сценарий попадания России в так называемый «серый список». Сначала будут угрозы, предполагает эксперт, а потом голосование за внесение в этот список, в котором находятся ОАЭ, Турция, ЮАР и еще около 20 стран, соглашается управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, эти государства «чуть серьезнее» отстаивают свои национальные интересы в сфере финансов и делают транзакции не такими прозрачными, как это хотелось бы FATF. Но это не значит, что эти транзакции незаконны, резюмирует Жарский.