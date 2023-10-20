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Политика

ООН осудила удар по греческой церкви в секторе Газа

Ведомости

ООН выступает против любых нападений на святые места. Таким образом заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак ответил на просьбу прокомментировать удар по греческой церкви Святого Порфирия в секторе Газа, передает ТАСС.

«Мы выступаем против любых атак на святые места, они должны находиться под постоянной защитой», – подчеркнул он.

19 октября греческое общественное телевидение ERT сообщило о разрушении греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа в результате удара. Как отмечает газета Naftemporiki, это старейший храм в Газе, он был построен в начале V века н.э.

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Палестина обвинила в атаке Израиль. Армия Израиля признала, что в результате удара стена церкви «была повреждена», писал СNN. Комментируя атаку, ведомство добавило, что израильские военные нанесли удар по центру управления и контроля группировки «Хамас».

Архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви заявил ERT, что в момент удара в монастыре и церкви было более 400 человек. Он уточнил, что удар был нанесен «по офисам и входу в монастырь». Масштабы разрушений не уточнялись.

Телеканал Skai со ссылкой на того же архиепископа сообщал о 18 погибших. Посольство Палестины на Кипре, комментируя атаку в X (ранее Twitter), допустило, что в результате удара могло погибнуть до 40 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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