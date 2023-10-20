ООН осудила удар по греческой церкви в секторе Газа

Архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви заявил ERT, что в момент удара в монастыре и церкви было более 400 человек. Он уточнил, что удар был нанесен «по офисам и входу в монастырь». Масштабы разрушений не уточнялись.