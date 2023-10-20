ООН осудила удар по греческой церкви в секторе Газа
ООН выступает против любых нападений на святые места. Таким образом заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак ответил на просьбу прокомментировать удар по греческой церкви Святого Порфирия в секторе Газа, передает ТАСС.
«Мы выступаем против любых атак на святые места, они должны находиться под постоянной защитой», – подчеркнул он.
19 октября греческое общественное телевидение ERT сообщило о разрушении греческой православной церкви Святого Порфирия в секторе Газа в результате удара. Как отмечает газета Naftemporiki, это старейший храм в Газе, он был построен в начале V века н.э.
Палестина обвинила в атаке Израиль. Армия Израиля признала, что в результате удара стена церкви «была повреждена», писал СNN. Комментируя атаку, ведомство добавило, что израильские военные нанесли удар по центру управления и контроля группировки «Хамас».
Архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви заявил ERT, что в момент удара в монастыре и церкви было более 400 человек. Он уточнил, что удар был нанесен «по офисам и входу в монастырь». Масштабы разрушений не уточнялись.
Телеканал Skai со ссылкой на того же архиепископа сообщал о 18 погибших. Посольство Палестины на Кипре, комментируя атаку в X (ранее Twitter), допустило, что в результате удара могло погибнуть до 40 человек.